قالت جمعية حماية المستهلك، إن على من يريد شراء جهاز تكييف لمنزله اتباع 10 خطوات هامة، تساعد على الشراء واقتناء الجهاز المناسب للعميل واستهلاكه.
وأوضحت الجميعة أنه يجب استشارة الفنيين المختصين في أجهزة التكييف والتأكد من ملاءمتها مع طبيعة المكان واستخدام العميل، والاطلاع على آراء وانطباعات العملاء حول منتجات العلامة التجارية، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمواصفات والجودة وأخذ فكرة عن المقارنات بين الأجهزة.
وأكدت على ضرورة الحرص على اقتناء الجهاز بعدد نجوم أعلى من بطاقة كفاءة الطاقة لتحقيق استهلاك أقل في الكهرباء، واختيار قدرة جهاز تكييف يتناسب مع مساحة المكان، ومراجعة خصائصه وسهولة تنظيفه والتأكد على قدرته على العمل في درجة حرارة المنطقة، ومعرفة مدى ملاءمة توصيلات الجهاز وملحقاته بالمنزل وطريقة التركيب دون تشويه الحائط.
وشددت الجمعية على ضرورة اختيار التقنيات التي تناسب الحاجة، والتأكد من مدى توفير الشركة لملحقات جهاز التكييف وتركيبه من قبل فنيين متخصصين، بالإضافة إلى التأكد من انتشار فروع الصيانة لوكيل الجهاز وجودة خدمات ما بعد البيع والضمان.وفق “أخبار 24”.
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