وثق مقطع فيديو متداول جنود الحد الجنوبي وهم يقومون بعلاج أحد أسرى الحوثي أصيب في مواجهة عسكرية، بعدما حاول الاعتداء على جنود سعوديين.
وأظهر المصور قائداً من جنود الحد الجنوبي وهو يؤكد أسر أحد أتباع الحوثي، فيما يقوم جندي آخر بتضميد جراح في إحدى قدميه.
وقال القائد العسكري مؤشراً على الأسير: “لقد حاول الاعتداء على قواتنا، وتم صده وسنصد كل عدو فاسد وسنقعد لهم بالمرصاد، وسنعامله معاملة حسنة وفق ديننا الحنيف”.
وفق “أخبار 24”.
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