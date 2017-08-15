أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمس (الإثنين)، عن منح أول ترخيص لمستثمرة سعودية بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم لمزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالقصيم، إبراهيم بن علي المشيقح، أن المواطنة المستثمرة نورة الموسى تسلمت أول ترخيص نسائي لمزاولة تنظيم رحلات سياحية داخلية نسائية، وتقديم خدمات تنظيم الرحلات، وترتيب خدمة الإقامة والإيواء السياحية، وخدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية ورحلات سياحية مع خدمة الإرشاد السياحي والتأمين على السفر.
وأضاف أن منح أول ترخيص نسائي بمنطقة القصيم لنشاط تنظيم الرحلات السياحية يضاف للاستثمارات النسائية الأخرى في القطاع السياحي بالمنطقة، سواء في منشآت الإيواء السياحي أو تنظيم الفعاليات السياحية.
وبين المشيقح أن المرأة السعودية شريكة في التنمية السياحية، وهناك العديد من فرص العمل والاستثمار في القطاع السياحي التي تتماشى مع احتياجات المرأة كعاملة أو مستثمرة، وبما يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع السعودي، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة نحو توطين الوظائف وتوفير فرص العمل.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “إن الترخيص النسائي الجديد يضاف لثمانية تراخيص سابقة لمزاولة تنظيم الرحلات السياحية لمستثمرين بمنطقة القصيم، وهذه الأنشطة السياحية ستسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة في هذا النشاط الحيوي والمهم”.
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