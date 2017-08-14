قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين بجدة، إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المجلس وافق على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقرر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وأبان أن الهيئة الجديدة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وممثلين من كل من (وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني) وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة.
وعلى صعيد متصل، لفت الدكتور العواد إلى أن مجلس الوزراء قرر كذلك الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر.وفق “أخبار 24”.
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