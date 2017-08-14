استقبل أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية السيد / كريستوفر هينزيل والوفد المرافق له .
صرح بذلك المتحدث الرسمي للمجلس البلدي الإعلامي مبارك بن وقيان الدوسري وقال:
إن القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية السيد كريستوفر هينزيل قام بزيارة رسمية للمجلس البلدي بمحافظة الخرج في تمام الساعة العاشرة والنصف يوم الأثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٢٢ حيث كان في استقباله نائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ ناصر العموش وأعضاء المجلس .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة نائب رئيس المجلس والأعضاء بالضيف ومرافقيه في مقر الضيافة بالمجلس البلدي بعد ذلك عقد اجتماع رسمي مغلق في قاعة الاجتماعات تم من خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الزيارة وأطر التعاون بين الجانب الأمريكي والسعودي في المجالات ذات العلاقة ، من جانبه عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية عن شكره لأعضاء المجلس البلدي بالخرج على الحفاوة وحسن الاستقبال و سعادته بما شاهده في محافظة الخرج من نمو و تطور . وفي نهاية اللقاء قدم نائب رئيس المجلس للقائم بأعمال السفارة الأمريكية درع تذكاري بهذه المناسبة وألتقطت الصور الجماعية وغادر الضيف ومرافقيه مقر المجلس بمثل ما أستقبل به من حفاوة وتكريم.
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