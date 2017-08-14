استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٢٢هـ القائم بالاعمال بالسفارة الامريكية السيد / كريستوفر هينزيل والمرافقين .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم .
وقد تم خلال الاستقبال تبادل الاحاديث الودية وما شاهده ، من جانبه عبر القائم بالاعمال بالسفارة الامريكية عن شكره وتقديره لسعادة محافظ الخرج المكلف على حسن الاستقبال وعبر عن سعادته بما شاهده في الخرج من نمو و تطور .
ومن الجدير بالذكر أن الزيارة القائم بالاعمال بالسفارة الامريكية ستشمل الالتقاء بأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج وكذلك أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالخرج .
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