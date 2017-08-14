باشر عدد من طلاب كليتي الهندسة بالخرج ووادي الدواسر وكلية هندسة وعلوم الحاسب في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز برنامج التدريب الصيفي في جامعة كاليفورنيا ارفاين بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لمدة شهرين بعد أن أكملوا البرنامج التأهيلي والذي أقيم بالتعاون مع السنة التحضيرية بالجامعة.
وذكر سعادة الأستاذ الدكتور/ صالح بن علي القحطاني عميد كلية الهندسة بالخرج والمشرف على البرنامج أن هذا البرنامج الدولي مع جامعة كاليفورنيا ارفاين كأحد الجامعات المتميزة في مجال التقنية والابتكار يعد أحد برامج التعاون الدولي في الجامعة ضمن اتفاقية التعاون الدولي المتعمدة بين الجامعتين، حيث يحتوي البرنامج على برنامج تدريب عملي في معامل قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب الآلي حيث يتم تقسيم الطلاب المشاركين على مشاريع هندسية تخصصية في مجال عدد من التقنيات المتقدمة لتمكين الطلاب المتدربين من تطوير مهاراتهم التخصصية والعلمية. كذلك ذكر أن آلية الترشيح تتم عبر معايير دقيقة تشمل التحصيل العلمي والمعدل التراكمي ومستوى اللغة الإنجليزية مما يسهم في تسهيل مهمة الطالب في الاستفادة بشكل كبير من الإمكانيات والخبرات المتوفرة والمتاحة للطالب خلال فترة التدريب، وسيختتم البرنامج بإجراء اختبار شامل للطلاب للتعرف على مستوى إتقانهم للمهارات التخصصية التي تم تحديدها من قبل أقسام الكلية المعنية، وتسعى كلية الهندسة بالخرج كغيرها من كليات جامعة الأمير سطام إلى تعزيز معارف الطلاب الخريجين بمختلف المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي، وتكثيف الجرعات التطبيقية التي يحتاجها المهندس في مجال تخصصه .
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