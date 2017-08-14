وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة “أوبر” المتخصصة في نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، اتفاقية تسمح لسائقي الشركة بنقل المسافرين من وإلى مطارات المملكة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للطيران المدني مدير عام التشغيل التجاري للمطارات بالهيئة صخر بن عبدالرحمن الملحم، بينما مثَّل “أوبر” مديرها العام في المملكة زيد هريش.
وكان الطيران المدني وقع الإثنين الماضي اتفاقية مماثلة مع شركة “كريم” المتخصصة في نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، تتيح للشركة نقل الركاب من وإلى المطارات المحلية في المملكة.
فيما وقَّعت شركة مطارات الرياض مطلع الشهر الجاري اتفاقية مع شركة “أوبر” لنقل الركاب من وإلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.وفق “أخبار 24”.
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