أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

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“الانضباط” توقف لاعب الفيصلي سعيد الربيعي مباراة واحدة بعد تدخله العنيف ضد “السهلاوي”