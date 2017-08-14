أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الإثنين، قراراً بإيقاف لاعب فريق الفيصلي سعيد الربيعي لمباراة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، نظير اللعب العنيف ضد لاعب النصر محمد السهلاوي، خلال مباراة فريقيهما في افتتاح دوري جميل.
كما أصدرت اللجنة ثلاثة قرارات انضباطية أخرى، تضمنت تغريم نادي الفيحاء 10 آلاف ريال لحصول ستة من لاعبيه على إنذارات أُثناء مباراة الفريق أمام الهلال، وتغريم نادي الاتفاق بمبلغ 10 آلاف ريال نظير تأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب في مباراة الفريق أمام الأهلي، وذلك خلال مباراتهما في الجولة الأولى لدوري جميل.
وتضمنت القرارات الانضباطية قراراًعقابياً ضد النادي الأهلي، قضى بتغريمه بمبلغ 10 آلاف ريال لتأخر لاعبي الفريق في الدخول لأرضية الملعب في مباراة الفريق أمام الاتفاق.وفق “أخبار 24”.
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