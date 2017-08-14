أطاحت شرطة الرياض بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمواطن في العقد الثالث من العمر، ابتز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه فور ورود البلاغ لمركز شرطة العزيزية والتحقق من صحته، تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال المعلومات المتاحة من ضبط المتهم وبحوزته أجهزة الاتصالات المستخدمة.
وأشار إلى أنه بسماع أقواله أقرَّ بما نّسب إليه، وتم إيقافه، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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