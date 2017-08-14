قال إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم إن مَن استكثر رحمةَ الله على أحد دون أحد فقد نازع الله سبحانه وتعالى.
وغرد الشيخ على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” بالقول: “إن مَن استكثر رحمةَ الله على أحد دون أحد فقد نازع واهبَها القائل (ورحمتي وسعت كل شيء) وإن من أعظم مظانّها الإحسان (إن رحمت الله قريب من المحسنين)”.
وكانت قد انتشرت فتاوى بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، ما أثار غضب كثيرين خاصة على مواقع التواصل، ودفع وزارة الثقافة والإعلام إلى التدخل.وفق “أخبار 24”.
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