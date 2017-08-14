أعلنت وزارة الداخلية أنها نفذت اليوم الإثنين في المدنية المنورة، حكماً بالقتل حداً، بحق جانٍ قتل آخر، بضربه ورميه بالحجارة ثم إطلاق النار عليه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المواطن سلطان بن سليم بن سلامة اللقماني، أُلقي القبض عليه بتهمة استدراج المواطن سلطان بن سعد بن دبسان الرشيدي إلى خارج العمران، والاعتداء عليه بالضرب والرمي بالحجارة، ثم إطلاق النار عليه، ليرديه قتيلاً.
وأضاف البيان أن الجاني بعد التحقيق معه وتوجيه الاتهام له بما نُسب إليه أُحيل للمحكمة، التي أصدرت بحقه حكم القتل حداً، وبعد تأييد الحكم من قِبل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، صدر أمر سامٍ لتنفيذ الحكم الصادر بحقه شرعاً، فنُفذ الحكم بحقه اليوم الإثنين بالمدينة المنورة .وفق “أخبار 24”.
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