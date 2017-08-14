كشف مصدر أن قنوات أبو ظبي الرياضية بدأت في التفاوض مع مجموعة قنوات “mbcprosports” الناقل الحصري لمباريات دوري المحترفين السعودي، بشأن شراء كامل حق بث جميع مباريات الدوري.
وأفاد المصدر، بحسب صحيفة “مكة”، أن الطريق ممهد أمام قنوات أبو ظبي الرياضية للحصول على حقوق بث دوري المحترفين السعودي، وذلك لانسحاب قناة الرياضية السعودية من منافسات شراء 90 مباراة من الدوري، عقب رفض هيئة الإذاعة والتلفزيون دفع 15 مليون لشراء حقوق بث الـ90 مباراة.
ووفقاً لتوقعات المصدر ذاته، فإن قنوات أبوظبي قد تنجح في الحصول على حقوق بث مباريات دوري جميل، كون أن هناك خلافاً نشب بين قنوات “mbcprosports” واتحاد الكرة السعودي، بسبب تأخر الأولى في تسديد 100 مليون ريال من حقوق بث الموسم الماضي للأندية، فضلاً عن الخلاف بشأن بند التشفير المدون في عقد احتكار الدوري.
يذكر أن مجموعة قنوات “mbc pro” الرياضية تمتلك حقوق نقل الدوري لمدة عشر سنوات مقابل 4.1 مليار ريال، مضى منها ثلاثة أعوام.
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