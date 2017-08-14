دافع لاعب فريق الفيصلي سعيد الربيعي عن نفسه، بعد الهجوم الذي تعرض له عقب تدخله العنيف على لاعب فريق النصر محمد السهلاوي، في المباراة التي جمعت ين الفيصلي والنصر أول أمس (السبت) في أولى جولات دوري جميل.
ورغم أن الواقعة أثارت غضب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي وعدد من اللاعبين الذين اشتبكوا مع اللاعب، إلا أن الربيعي قال وفقاً لـ “عين اليوم”، إن ما فعله في المباراة أمر طبيعي ولا يوجد شيء للتعليق عليه.
يذكر أن الفحوصات الطبية التي أجريت للسهلاوي بعد المباراة، أثبتت تعرضه لكدمة خفيفة لن تؤثر على مشاركته مع فريقه في المباريات.
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