فاز فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني على نظيره برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب كأس السوبر الإسباني على ملعب كامب نو، ليقترب الريال من التتويج باللقب.
انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين قبل أن يهدي جيرارد بيكيه الهدف الأول للريال بعد تسجيله الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50، لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي تمكن من إحراز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.
وفي الدقيقة 80 أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للريال، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء بعد دقيقتين بسبب حصوله على الإنذار الثاني، ورغم النقص العددي في صفوف الفريق الملكي تمكن ماركو أسينسيو من إحراز هدف ثالث لفريقه لتنتهي المباراة بثلاثية للريال.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الـ16 من الشهر الجاري على ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة مدريد، وهي المباراة التي سيغيب عنها رونالدو، ويحتاج برشلونة للفوز بهدفين نظيفين على الأقل للظفر باللقب.وفق “أخبار 24”.
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