تقرر أن يعقد مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعاً خلال الأسبوع الحالي مع مسؤولي الشركة الفرنسية الأم الناقلة لمنافسات دوري أبطال آسيا للأندية لبحث أمور النقل التلفزيوني .
وسيكون الاجتماع لمناقشة القرار النهائي بخصوص نقل لقاءي الهلال والعين الإماراتي ” ذهابا وإيابا” في دور الـ 8 لدوري أبطال آسيا يومي 21 أغسطس و 11 سبتمبر ، بعد أن يتم التنسيق مع الناقل الحصري لغرب القارة لتقديم الآلية التي سيتم بها نقل المباراتين وباتفاق تام من جميع الأطراف لكي يتمكن جمهور الفريقين من مشاهدة المباراتين تلفزيونيا .
الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي أكد في اجتماع سابق عدم ممانعته للنقل وأن الفريقين لن يعترضا على ذلك ولكن البحث عن الطريقة لكيفية النقل على القنوات المالكة للحقوق .وفق “سبق”.
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