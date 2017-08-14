أوضح الأمن العام أن عقوبة المقيم الذي يتوجه للحج من دون تصريح، تشمل الإبعاد للخارج والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وحذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من محاولة الدخول للمشاعر المقدسة بدون الحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك الحج، لافتاً إلى أن ذلك سيضع الشخص المخالف تحت طائلة المساءلة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بدأت في وضع العشرات من نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية والمداخل المؤدية للمشاعر المقدسة، للحيلولة دون دخول غير المصرح لهم بأداء الحج هذا العام، وذلك منعاً للازدحام أو التضييق على الحجاج المصرح لهم.وفق “أخبار 24”.
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