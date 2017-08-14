قال مواطن يدعى “سلامة اللقماني” عمره 90 عاماً، إنه حجّ لأول مرة في عهد الملك عبدالعزيز وكان ذلك قبل ما يقرب من الـ70 عاماً، مستعيداً ذكريات الحج خلال 30 حجة أداها حتى الآن.
وروى اللقماني أنه انطلق لأول مرة للحج من رابغ عام 1370هـ، مضيفاً أن المسعى كان ضيقاً جداً، وكانت المأكولات والملابس تُباع بين المسعى والمطاف، وكانوا يشترون السوبيا في المسعى، مشيراً لوجود ما كانت تُسمى وقتها “كلاب المسعى”، التي كانت لا تستوحش من الحجاج مثل حمام الحرم حالياً.
وأشار إلى بعض المظاهر والتجاوزات التي كانت تحدث في الحج بسبب جهل بعض الحجاج، مثل لعب الورق يوم عرفة وإقامة المحاورات الشعرية بين الشعراء وأداء العرضة، مؤكداً أنه بفضل التوعية والإرشاد توقفت هذه التجاوزات.
ونوًّه بحسب “المدينة”، إلى أن التوسعات والتطوير الذي شهده الحرم والمشاعر المقدسة سهّل ويسَّر أداء المناسك كثيراً.
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