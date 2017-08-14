أوضح صندوق تنمية الموراد البشرية “هدف” أنه حدد الأول من سبتمبر المقبل موعداً لوقف قبول الطلبات الجديدة، لحين الانتهاء من تطوير برامجه الخاصة بالتدريب والتوظيف بمختلف القطاعات.
واشار الصندوق، وفقاً لـ”المدينة”، إلى أن شروط “حافز” تتضمن ضرورة التزام المستفيد بالتحديث الأسبوعي، مبيناً أن المستفيدين الحاصلين على ستة إنذارات لعدم التحديث الأسبوعي يُستبعدون لمدة 12 شهراً، حيث أن أي إنذار يحصل عليه المستفيد يؤجل الأهلية شهرين.
وعلى صعيد ذي صلة، بين “هدف” أن الدعم المقدم لبرامج المعلمين في المدارس الأهلية مستمر لمدة 60 يوماً، إلا أن هناك مدة انتظار تصل لـ50 يوماً للتحقق من الحساب البنكي.
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