وثق مواطن من خلال مقطع فيديو، ممارسة إنسانية يداوم عليها شاب هندي من مواليد المملكة؛ إذ ظل يوصل سيدة سعودية مسنة لمدة عامين للمستشفى لإجراء غسيل الكلى، ثم يعيدها إلى بيتها دون مقابل.
ويظهر المقطع الشاب الهندي أثناء قيادته سيارة تقل السيدة المسنة، وبجانبه مصور المقطع وهو أحد أقربائها، الذي عبّر عن دهشته التامة من قدرة الشاب على التحدث باللغة العربية بلهجة سعودية، توحي بأنه ينتمي إلى إحدى القبائل البدوية إضافة إلى زيّه وأسلوبه في الحديث.
وأشار الشاب الهندي إلى أنه ولد في المدينة المنورة ولم يخرج منها طيلة 22 عاماً، وبينما كان يتحدث عن بعض المواقف التي تؤكد اشتباه الناس المستمر فيه على أنه سعودي، روت السيدة المسنة فضله عليها، وكيف أنه داوم على توصيلها للمستشفى، وانتظارها لساعات حتى تنهي غسيل الكلى، ثم إعادتها إلى المنزل.
وبيّن مصور المقطع أن الشاب الهندي لا يمتلك سيارة، ويضطر في كل مرة استلاف سيارة من أشخاص آخرين؛ كي يتمكن من توصيل السيدة المسنة.
وفق “أخبار 24”.
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