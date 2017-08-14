كشف باحث سعودي عن خمس مشاكل نعاني منها يومياً وتؤثر على الصحة بسبب الروتين اليومي، يمكن علاجها بالسفر والسياحة والبحث عن وجهات جديدة للتجديد والرجوع إلى حياتنا الطبيعية بكل نشاط.
وأوضح الباحث والمتخصص في السفر والسياحة عمار المنسف وفقاً لـ “الوطن”، أن هذه المشاكل الخمس هي فقدان التركيز بسبب العمل الدائم الذي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، والتوتر الناتج عن الضغط النفسي ولأسباب تافهة، بالإضافة إلى الطاقة السلبية التي تأتي إلينا عندما نرى من حولنا يتعامل مع الأمور بسلبية.
وأضاف المنسف خلال محاضرة ألقاها في مدينة الجبيل، أن من بين المشاكل أيضاً هو عمل الإنسان اليومي الروتيني بشكل مستمر دون تغيير يؤثر عليه وكأنه آلة، وعدم وجود أشياء تبعث الأمل وتحفز العقل على الأحلام المستقبلية.
وأكد أن السفر يعد حاجة ومطلباً لمن يؤدون أعمالهم بشكل مستمر يومياً لفترات تصل إلى أشهر طويلة، مضيفاً أن الالتزامات الأسرية والمهنية قيود ومسؤوليات يجب الهروب والابتعاد عنها لفترة قصيرة، تجنباً للقلق والاكتئاب والملل.
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