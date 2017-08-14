أكد وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة اليمني مختار الرباش، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح احتجزت جوازات أكثر من ألفي حاج، إلى جانب عرقلتها مغادرة المئات إلى المملكة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبيّن الرباش أن نقاط تفتيش تابعة للميليشيات الانقلابية صادرت جوازات الحجاج؛ لمنعهم من أداء فريضة الحج، لافتاً إلى أن تلك الممارسات أربكت جدول عملية التفويج الذي تم الاتفاق عليه مع المملكة، ليكون عبر منفذ الوديعة البري، حتى يتم التفويج بيسر وسهولة.وفق “أخبار 24”.
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