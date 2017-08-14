ارتكب مواطن جريمة بشعة في محافظة جدة، حينما قتل زوجته واثنين من أبنائه طعنا بالسكن في منزله.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي إن مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا اليوم (الأحد) مفاده قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنين من أبنائه، بطعنهم عدة طعنات داخل منزله.
وأوضح أن الجهات الأمنية انتقلت إلى موقع الحادثة، حيث عُثر على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة، حيث تم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية، تمهيدا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة اختصاصاً.وفق “أخبار 24”.
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