استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١١/٢١هـ سعادة مدير مكتب التجارة والاستثمار بمحافظة الخرج الاستاذ / فهد بن ناصر المحسن
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق بعد ذلك استعرض المحسن شرح مفصل عن انشطة المكتب في مجال المراقبة على السلع والمواد الغذائية من خلال جولات المراقبين في المكتب ، وكيفية استقبال البلاغات ومباشرتها ومعالجتها .
وفي نهاية الاستقبال حث سعادة المحافظ مدير مكتب التجارة والاستثمار بالخرج الى مضاعفة الاداء والرفع من المستوى ، وبذل المزيد من الجهود .
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محافظ الخرج المكلف يستقبل مدير مكتب التجارة والإستثمار بالخرج
محافظ الخرج المكلف يستقبل مدير مكتب التجارة والإستثمار بالخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١١/٢١هـ سعادة مدير مكتب التجارة والاستثمار بمحافظة الخرج الاستاذ / فهد بن ناصر المحسن
استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١١/٢١هـ سعادة مدير مكتب التجارة والاستثمار بمحافظة الخرج الاستاذ / فهد بن ناصر المحسن
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