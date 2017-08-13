دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السيدات إلى الاشتراك في دورة تدريبية تتخصص في رعاية الحيوانات الأليفة، في محافظة الخرج.
وأوضحت الوزارة أن الدورة مخصصة للسيدات، وأنها لا تلزم بالتسجيل المسبق، موضحة أنها ستجري خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 30 ذي القعدة و1 ذي الحجة.
وبيّنت أن الدورة التي حملت شعار “تدريب وإنشاء جيل تطوعي لرعاية الحيوانات الأليفة”، ستُعقد في قاعة المحاضرات بمديرية الزراعة بالخرج، وذلك من الساعة الرابعة مساء وحتى السابعة مساء.وفق “أخبار 24”.
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