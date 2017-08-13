ألغتسلطات مطار القاهرة الدولي إقلاع 4 رحلات طيران إلى السعودية، لعدم جدواها الاقتصادية وانخفاض عدد الركاب بها.
وأوضحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات؛ تفيد بإلغاء رحلة شركة إير كايرو رقم 441 إلى ينبع، والرحلة 443 إلى الهفوف، ومن الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتها رقم 104 إلى الطائف، والرحلة رقم 484 إلى القصيم بالسعودية.
ولفتت إلى أن سلطات المطار نسّقت مع ركاب تلك الرحلات وكل الجهات المعنية بشأن سفرهم على متن طائرات أخرى.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج