دفع العثور على قبر غامض في الصحراء شمال محافظة عفيف إلى استنفار الجهات الأمنية، التي عاينته وبحث محققوها في حقيقته وما إذا كان نتيجة جريمة جنائية، قبل أن يحل مواطن لغزه.
وبدأت حكاية القبر الغامض، وفقا لـ “سبق”، ببلاغ وصل إلى الجهات الأمنية بعفيف، يفيد بوجود قبر يبدو حديث الحفر والعلامات، في الصحراء شمال المحافظة، ما دفعهم إلى معاينته وفتح تحقيق في الأمر لكشف ملابساته.
وأدت مساءلات المحققين لعدد من الأشخاص وتتبع ما يعرفه الناس في القرى المجاورة عن القبر الغامض، إلى تقدم مواطن لهم ليفك اللغز، قائلا إنه قبر والده، المتوفى منذ زمن بعيد.
وكشف الابن أنه يقوم بين حين وآخر بزيارة القبر وتجديده وإبراز علاماته وآثاره التي تختفي بفعل الظواهر الطبيعية، وهو ما جعله يبدو حديث الحفر، لتغلق الجهات الأمنية البلاغ إثر ذلك.
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