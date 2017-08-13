رصد تقرير صحفي وجود دعاوى مصنفة على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، وُصفت بالغريبة والمستعصية، ليس على المراجع فحسب، ولكن على كثير من المحامين الذين يجهلون مرجعيتها التاريخية، فيما برر قانوني سبب وجودها التصنيفي في موقع الوزارة.
وتنوعت الدعاوى التي تبدو غريبة على سياق الواقع الحالي ومنتزعة من التاريخ، بين دعوى “نكاح كفار”، ودعوى “نفقة حيوان”، ودعاوى أخرى مثل “مجاعة” و”إيلاء” و”أسبقية سقيا” و”ضيافة”، وغيرها، يعجز بعض المحامين المتخصصين عن فهمها وتبريرها.
وفسّر أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي هذا التصنيف، وفقا لـ “عكاظ”، بأن وزارة العدل حينما شرعت في الاستعانة بالتقنية صنفت الدعاوى تبعا للاختصاص النوعي للمحاكم، إلا أن الجهة المكلفة إنجاز العمل – فيما يبدو – عمدت إلى الغوص في أعماق مراجع فقهية لم يعد لها صلة بالواقع، وحملت مسمياتها أبعادا قد تبدو غريبة وغير مفهومة السياق حاليا.
وأضاف أن الوزارة أغفلت الإشارة إلى عدد من أنواع الدعاوى المستحدثة دون أن تعمل على تصنيفها ضمن برامجها في البوابة الإلكترونية، وهو ما أدى إلى وجود هذه الدعاوى بهذه المصطلحات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج