أظهر مقطع مصور في الجو عن قرب، لحظات تزويد إحدى المقاتلات السعودية بالوقود من قبل طائرة الـ .MRTT
وكانت مقاتلات “تايفون” التابعة للقوات المسلحة السعودية انطلقت من قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لتصل إلى قاعدة نيلس في ولاية نيفادا الأميركية، للمشاركة في التمرين المشترك للعلمين الأخضر والأحمر.
ويعد تمرين العلم الأحمر من أعرق وأقوى التمارين الجوية على مستوى العالم وأقدمها، وتشارك فيه القوات السعودية بـ8 طائرات من طراز تايفون، وطائرات تزود بالوقود من نوع «إيه 330 إم آر تي تي»، وطائرتي نقل معدات؛ بهدف تعزيز جاهزيتها القتالية من خلال تأدية عمليات عسكرية متقدمة.
وفق “أخبار 24”.
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