أعلنت وزارة المالية عن تسجيل عجز في ميزانية النصف الأول من العام الحالي 2017، بـ72.7 مليار ريال، مبينة أن الإيرادات بلغت 308 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 380.7 مليار ريال.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أعلنت الوزارة تفاصيل تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مبينةً أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 163.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت أن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 62.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 101 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 28% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 210.4 مليار ريال بانخفاض بنسبة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ العجز خلال الربع الثاني 46.5 مليار ريال بنسبة انخفاض 20% مقارنةً بالفترة المماثلة.وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي توضيح لتفاصيل الإيرادات والمصروفات الفعلية للنصف الأول من العام 2017.
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