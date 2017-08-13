أكد فايز العتيبي، مدير عام العلاقات والإعلام في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أحقية العملاء المتضررين من شركات الاتصال في تقديم شكوى إلى الهيئة عبر قنوات الاتصال المتعددة، متعهدا بتطبيق النظام وما تنص عليه وثيقة حماية طالب الخدمة بحق أي شركة، إذا ثبتت صحة الشكوى.
وأوضح العتيبي بحسب صحيفة “الرياض”، أن قرار إغلاق عدد من فروع شركات الاتصال جاء بعد رصد الهيئة قصوراً في تطبيق بعض بنود وثيقة حماية طالب الخدمة، لافتا إلى أن الإغلاق تم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، المهندس عبدالله بن علي النعيم، بما قامت به الهيئة من إغلاق لعدد من فروع شركات الاتصال المقصرة، واصفا ذلك بـ”الحملة التصحيحية”.
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