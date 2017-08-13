أطاحت شرطة منطقة الرياض بأربعة وافدين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، بعد قيامهم بصيد الأسماك من أحد المواقع الملوثة، وزعم مواطن قام برصد الواقعة أنهم يبيعونها لأحد المطاعم بمحافظة الدلم.
وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة، أنه فور انتشار مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن، والذي رصد عملية صيد السمك من مياه الصرف الصحي؛ قامت الجهات المختصة بشرطة المنطقة بالعمل على تحديد هويتهم وضبطهم.
وأكد أنه خلال التحقيقات أنكروا ما نٌسب إليهم، لافتين إلى أن ما قاموا باصطياده كان بقصد الاستهلاك الشخصي.
وأبان أنه جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار أمانة منطقة الرياض، وإحالة أوراقهم لفرع النيابة العامة لإكمال اللازم نظاماً.
يشار إلى أن بلدية الدلم أفادت أنها راجعت المطعم المعني في الفيديو، وتثبتت من وجود التراخيص النظامية وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية، مضيفةً أنها فحصت عينات السمك الموجودة وتبين أنها تختلف عن الأسماك الموضحة في الفيديو، كما أُخذت عينات منها لفحصها والتأكد منها.
وفق “أخبار 24”.
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