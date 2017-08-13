أصدرت النيابة العامة أمرا باستدعاء عدد من المغردين رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع.
وأوضحت النيابة في بيان لها اليوم (الأحد) إن الذين استُدعوا رصدت عليهم مشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال.
وأكدت أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبَق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين.
وبيّنت أن النائب العام الشيخ سعود المعجب كان قد أكد في بيان سابق أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي.وفق “أخبار 24”.
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