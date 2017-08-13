وجَّه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بإنهاء معاناة الطفلة “حلا العنزي”، التي تعاني مرضاً مزمناً وتتلقى العلاج في مستشفى مدينة فيلاديلفيا بأمريكا، وحل موضوع والدتها، وتكفل بنقلها لابنتها.
وكانت الطفلة حلا جددت عبر مقطع فيديو مؤثر، مناشدتها للأمير محمد بتسهيل سفر والدتها إليها، مؤكدةً أنها في أمسّ الحاجة لوجودها معها خاصة وأنه تم بتر إحدى قدميها الخميس الماضي.
يذكر أن والدة الطفلة “حلا” من فئة البدون، وليست لديها هوية تخول لها الحصول على جواز سفر يمكنها من السفر لمرافقة طفلتها خلال رحلة علاجها هناك.وفق “أخبار 24”.
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