نجحت الجهات المعنية بمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إحباط محاولتين لتهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، والقبض على 13 شخصاً متورطين في العملية.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات المختصة بالإمارات ضبطت ستة ملايين قرص، والقت القبض على المتورطين فيها وعددهم اثنان سوريّا الجنسية.
وأضاف أنه تم في عملية مشتركة إحباط محاولة تهريب ثلاثة ملايين قرص في المملكة، وتم القبض على المتورطين فيها بالمملكة والإمارات، وعددهم 11 شخصاً، بينهم 10 سوريين وسعودي واحد.وفق “أخبار 24”.
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