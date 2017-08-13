أكدت وزارة المالية أنها ستصرف بدلات العاملين بالجهات الحكومية بأثر رجعي، ودون تأخير في عملية الصرف.
وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد، أنها ستعمل على صرف كل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية المتبعة، ولن يكون هناك تأخير في الصرف.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد أصدر مؤخرا أمراً ملكياً بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر ذي الحجة 1437هـ.وفق “أخبار 24”.
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