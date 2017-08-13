قالت وزارة النقل إنها تعمل لخفض الوفيات على الطرق بنسبة 50%، من ثمانية آلاف حالة وفاة سنوياً إلى 4 آلاف، وذلك ضمن 16 مبادرة طرحتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وأبانت الوزارة أن لديها برنامجاً لتحديد النقاط الخطرة على الطرق التي تتكرر وترتفع فيها نسب الحوادث والوفيات، مبينةً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنها ستعمل على إجراء المعالجات اللازمة لها بعد اعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
وأوضحت في ردها على استفسارات مجلس الشورى حول تقريرها السنوي للعام 1437/ 1436، أنها حولت كل الطرق الدولية المفردة إلى مزدوجة، وتبقى فقط الطريق القادم من منفذ الدرة، والطريق الذي يتم إنشاؤه بين المملكة وعمان.
وأضافت أنها ألغت عدد من المشروعات تحت التنفيذ تقدر تكلفتها بثلاثة مليارات ريال، ووجهت مبالغها لصالح مشروعات صيانة الطرق التي لا تحتمل التأخير.
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