سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

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بالفيديو.. وليد عبدالله للسهلاوي: ما طقيته إلا عشانك.. والأخير: فزعتك قوية