أظهر مقطع فيديو حواراً عفوياً بين حارس فريق النصر وليد عبدالله وزميله المهاجم محمد السهلاوي،حيث طمأن وليد عبدالله جماهير النصر على إصابة السهلاوي، مؤكداً أنه بخير وما تعرض له مجرد كدمة خفيفة.
وقال وليد عبدالله للسهلاوي مازحاً تعليقاً على اشتباكه مع لاعب الفيصلي الذي تسبب في إصابة السهلاوي: “ترى ما طقيته إلا عشانك”، ليرد عليه السهلاوي: “والله صراحة فزعت فزعة قوية”.
يذكر أن نادي النصر قد أعلن أن الفحوصات الطبية أظهرت أن إصابة السهلاوي ليست قوية، وأنه تعرض لكدمة لن تؤثر على مشاركته في المباريات، وكان السهلاوي قد أحرز هدف فريقه الأول في المباراة التي فاز فيها على الفيصلي بنتيجة 3-1 في أولى جولات دوري جميل.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج