كشف نادي النصر حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد السهلاوي في مباراة فريقه أمس (السبت) أمام الفيصلي في الجولة الأولى من دوري جميل؛ حيث طمأن الجماهير بأن الإصابة ليست خطيرة، ولن تعيقه عن المشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتفاق.
وأعلن النصر أن الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للسهلاوي، أظهرت وجود كدمة في الكاحل يحتاج معها للراحة والعلاج، ولن تعيقه بإذن الله عن المشاركة.
وكان السهلاوي قد تعرض لتدخل خشن من أحد لاعبي فريق الفيصلي، في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 3-1 وسجل هو هدف فريقه الأول، وطالب رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بوضع قوانين صارمة لمنع اللعب العنيف.
وفق “أخبار 24”.
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