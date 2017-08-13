كشف محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، عن بدء تأمين عودة أهالي بلدة العوامية إلى منازلهم التي تم إخلاؤها بعد عمليات تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.
وأوضح المحافظ، وفقا لـ”الحياة”، أن عمليات الإزالة مستمرة بالحي، تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من تطوير المشروع.
وقال إن المساكن التي تم تأمينها كسكن مؤقت خارج المحافظة لنحو 300 أسرة متضررة من سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة، ستظل متاحة للراغبين في البقاء بها، لحين الانتهاء من كامل أعمال التطهير والتطوير.
يذكر أن الجهات الأمنية أعلنت قبل أيام تطهير حي “المسورة” في بلدة العوامية من العناصر الإرهابية المتحصنة به.
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