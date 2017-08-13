تناول تقرير جوانب من قصة حياة مواطنة، ظلت تعمل لمدة 37 سنة في القطاع المصرفي، وتحديداً في أحد فروع بنك الرياض بالمنطقة الشرقية، حتى تدرجت في عملها إلى أن أصبحت مديرة فرع، غير أنها قررت التفرغ الآن لممارسة هوايتها في الخياطة.
وأوضح التقرير، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المواطنة فوزية الغانم، بدأت بحضور دورة عن الآلة الكاتبة في جمعية تسمى “فتاة الخليج”، ووقتها كانت أرملة وتعول طفلين، وطلبت منها إحدى سيدات الجمعية أوراقاً ثبوتية لإكمال ملفها، لكنها قدمت لها على وظيفة دون علمها.
وأشار إلى أن فوزية بدأت مشوارها بشهادة المتوسطة كأصغر موظفة بفرع بنك الرياض، وتدرجت في الوظائف حتى عملت مديرة عام 1990، وعينت رئيسة صرافين عام 2000.
وبيّن التقرير أنها قررت الآن عدم الارتباط بأي عمل، والاكتفاء بممارسة هوايتها بفن الخياطة، بعدما تلاشى حلمها في تأسيس مشغل خياطة على مستوى عال؛ بسبب الظروف التي لم تساعدها على تحقيقه.
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