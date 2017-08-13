أكدت وزارة الحج والعمرة عدم وجود أي شبهة جنائية أو انتحار مرتبطة بوفاة السيدة العراقية في المدينة المنورة؛ إثر سقوطها من شرفة الفندق الذي تقيم فيه، لافتة إلى أن الوفاة نتيجة حادث عرضي.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد البيجاوي، أن التحقيقات التي أجريت بشأن الحادث، أشارت إلى أن السيدة العراقية وقعت من الشرفة الخشبية المعدة للزينة “رواشين خشبية” بفندق مودة بالمدينة المنورة.
وبيّن أن السيدة المتوفاة كانت تنشر ملابسها، مستخدمة في ذلك كرسياً للوصول إلى “الرواشين” العالية، مما جعلها تنزلق وتقع على الزينة الخشبية، ومن ثم إلى الأرض خارج الفندق لتفارق الحياة على إثر ذلك.وفق “أخبار 24”.
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