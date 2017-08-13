حكى مدير مكتب الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومرافقه الشخصي قصة اختيار الأمير لنادي النصر لتشجيعه ومتابعة مبارياته والاهتمام بنجومه.
وقال ناصر بن شينان، في حديث لبرنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأمير أحمد كان أول الأمر يهتم بدراسته وبالخيل العربية الأصيلة، ولم تكن له اهتمامات بتشجيع كرة القدم.
وأضاف أن الأمير دعاه في أحد الأيام، بعدما لاحظ اهتمامه بكرة القدم، وسأله عن النادي الذي يحبه والنادي الذي لا يحبه، فأجابه بأنه يحب ويشجع نادي الهلال، ولا يحب نادي النصر.
كما سأله عن اللاعب الذي لا يحبه فقال له إنه لا يحب اللاعب محمد بن سعد العبدلي، فقرر الأمير بعد ذلك تشجيع نادي النصر، وطلب من مدير مكتبه أن يدعو اللاعب العبدلي إلى القصر.وفق “أخبار 24”.
#برنامج_الراحل
سكرتير الأمير الراحل أحمد بن سلمان رحمه الله يروى سبب اختياره لنادي النصر ليشجعه كرويًّا pic.twitter.com/z1wBpZEkLP
— خليجية (@Khalejiatv) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
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