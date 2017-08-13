أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز، قائمة الفريق في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م.
واعتمد دياز على الرباعي الأجنبي ميلسي واداواردو وخربين وماتياس، لخوض ما تبقى من مباريات في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م، مسبتعداً الحارس العماني الدولي علي الحبسي من القائمة.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي يسمح بمشاركة 4 لاعبين أجانب في البطولة، وهو الأمر الذي حتم خروج أحد الأسماء الخمسة من القائمة، وكان الاختيار على العماني الحبسي.وفق “أخبار 24”.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
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