طالب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، اتحاد كرة القدم بفرض عقوبات صارمة تجاه بعض اللاعبين في استخدام العنف، للحفاظ على اللاعبين الدوليين من أجل المنتخب الوطني.
جاء ذلك تعليقاً على اللعبة الخشنة التي تعرض لها مهاجم النصر محمد السهلاوي من جانب أحد لاعبي الفيصلي، ما تسبب في طرده من المباراة التي حصد النصر فيها الثلاث نقاط أمس (السبت).
وقال الأمير فيصل إن اتحاد الكرة مطالب بفرض عقوبات أكثر صرامة تجاه العنف في المباريات؛ خوفا من خسارة أحد لاعبي المنتخب الوطني.
وأضاف أنه في بعض الألعاب العنيفة لا يكفي العقاب الإداري بالطرد من المباراة، بل مطلوب قرارات صارمة أخرى، من أجل كرة قدم نظيفة، مشيراً إلى أن النصر كان أكثر الأندية تضرراً من الألعاب العنيفة؛ حيث خسرنا لاعبين في أفضل مستوياتهم؛ بسبب الإصابات على حد قوله.
وفق “أخبار 24”.
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