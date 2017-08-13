أكد مصدر مسؤول أن ثمة عدة جهات حكومية من بينها هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة، تحقق في ملفات متعلقة بمشاريع خاصة ببلدية تنومة بمنطقة عسير.
وأشار المصدر، بحسب “سبق”، إلى أن الجهات التي تحقق في المشاريع اتهمت المسؤولين عنها بتأخير عجلة التنمية في تنومة، مبيناً أن هناك 9 مشاريع يجري التحقيق فيها، ووضع المعنيين بها تحت طائلة المساءلة.
وبيّن المصدر أن العمل يجري لإصلاح ما تم إفساده سابقاً، وانعكس سلباً على التنمية بالمحافظة التي تشهد تأخراً كبيراً، لافتاً إلى أن المجلس البلدي في تنومة يسعى لمعالجة الكثير من تلك المعوقات.
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