وجه وزير الثقافة الاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم (السبت)، بإعادة بث برنامج “صوتك وصل” تلفزيونياً بدلاً من الإذاعة، وذلك بدءا من شهر محرم المقبل.
يذكر أن برنامج “صوتك وصل” يعد أحد البرامج المتميزة والجريئة التي كانت تناقش قضايا الوطن والمواطن ويواجه بها المسؤولين، ويذاع على إذاعة جدة، حيث قدمه الإعلامي “سلامة الزيد”، مدة عام ونصف، ثم توقف في أواخر عام 1428هـ.
من جهته أكد مقدم البرنامج “الزيد” أن البرنامج سيعود وهذه المرة تلفزيونياً بتوجيه من لجنة التطوير العليا التي يرأسها وزير الإعلام وذلك بالمسمى الجديد وبتعديلات في الفكرة لتناسب التلفزيون، مشيراً إلى أن البث سينطلق من بداية شهر محرم من العام المقبل.وفق “أخبار 24”.
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