حقق الباطن فوزاً ثميناً على حساب مضيفه الاتحاد 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.
افتتح تراباي أديسون النتيجة بهدف في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، فيما أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 88 قلص محمود عبدالمنعم “كهربا” النتيجة للاتحاد بهدف أول، رد عليه جورجي سانتوس بهدف ثالث للباطن بعدها بدقيقة واحدة.
بتلك النتيجة حصد الباطن أول ثلاث نقاط له هذا الموسم محققا أول فوز في تاريخه أمام الاتحاد بدوري المحترفين، فيما بقي الاتحاد بلا رصيد.وفق “أخبار 24”.
تبي الزبدة ؟ ملخص مختصر 👌🏼
📹 مباراة : الاتحاد 🆚 الباطن#دوري_بلس pic.twitter.com/BIVmRiM10e
— dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) 11 août 2017
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