غادر المحترف البرازيلي ليوناردو داسيلفا دي سوزا، لاعب النادي الأهلي الجديد، المملكة؛ بسبب الخلاف على الجوانب المادية بينه وبين مجلس إدارة الراقي، ضمن البنود الشخصية في عقده.
وقال موقع N1 الصربي: إن ليوناردو لم يوقع عقدًا مع النادي الأهلي، واشترى بالفعل تذكرة طيران العودة لبلغراد؛ بسبب عدم الحصول على القيمة المالية المتفق عليها مسبقًا.
وتابع الموقع: “اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، وقّع عقدًا مبدئيًّا مع النادي الأهلي الذي يدربه الأوكراني سيرجي ريبروف في نهاية الأسبوع الماضي”.
وأضاف n1 الصربي: “بارتيزان وافق على بيع اللاعب مقابل 4 ملايين يورو، ولكن بعد ذلك كانت هناك نقطة تحول، ليوناردو كان من المفترض أن يكسب 2.2 مليون يورو سنويًّا، ومع ذلك، من الواضح أن هنالك مشكلة نشأت، وكيف هو الأمر؟ العقد لم يكن كما اتُّفق عليه”.وفق “المواطن”.
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