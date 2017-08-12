وجه وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى في تعميم لمديري المستشفيات بضرورة الالتزام بتعبئة النموذج الجديد الموحد الخاص ببروتوكولات استخدام المضادات الحيوية.
ويربط التعميم صرف المضادات الحيوية بتعبئة النموذج الموحد الجديد، ووفقاً لصحيفة “مكة” فقد تم تزويد صيدليات المستشفيات بالنموذج، ليتم رفع بيانات شهرياً على نظام الوزارة.
وقال الدكتور طريف الأعمى إن الهدف من النموذج تحسين مستوى الالتزام ببروتوكولات استخدام المضادات الحيوية، ضمن عدة خطوات لتعميم تطبيق النماذج الطبية الموحدة المعتمدة من اللجنة المركزية للنماذج الطبية.
من جهته، أكد رئيس قسم طوارئ النساء والولادة بمستشفى اليمامة سابقا الدكتور أحمد الأيوبي أهمية تقييد استخدام المضادات الحيوية بالنموذج الموحد، وذلك ليكون بمثابة دليل إرشادي للممارسين الطبيين، ويحد من سوء استخدام المضادات الحيوية.
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